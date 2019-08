Proiectul de lege care interzice tinerea in mana si utilizarea telefonului de catre soferi, in timpul mersului, ar putea fi adoptat azi de catre Guvern. Daca se intampla asta, acesta intra in vigoare la 60 de zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Autoritatile le-au pus gand rau, si pe buna dreptate, conducatorilor auto care folosesc telefonul mobil in timpul mersului. Asta dupa ce in ultimul timp, accidentele mortale provocate de soferi care transmiteau live pe Facebook in timp ce conduceau au crescut.

In prezent, legislatia le interzice soferilor sa foloseasca telefonul mobil atunci cand se afla la volan, dar Guvernul ar putea adopta chiar azi un proiect de lege care impune masuri mult mai dure. Spre exemplu, conducatorii auto vor putea fi amendati chiar si daca tin telefonul in mana in timpul mersului.

"In timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare, conducatorului acestuia ii este interzisa tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functie de inregistrare ori redare text, foto sau video," se arata in acest proiect.

In caz contrar, soferul va primi patru puncte de amenda, echivalentul a 580 de lei. Totodata, daca aceasta situatie are loc concomitent cu incalcarea unei reguli de circulatie, permisul de conducere ii va fi suspendat timp de 30 de zile.

Daca vor fi adoptate, noile prevederi urmeaza sa se aplice in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. In aceasta perioada, Politia Rutiera trebuie sa desfasoare o campanie pentru a-i informa pe soferi despre aceste modificari si ce ii paste daca vor fi prinsi cu telefonul in mana la volan.