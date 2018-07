Stii semnificatia tuturor martorilor din bord? Iata ce inseamna fiecare.

Masinile moderne au tot mai multi martori de bord. Daca inainte aveam numai cateva luminite care se puteau aprinde, acum avem de ordinul zecilor. De la simplul bec aprins odata cu aprinderea farurilor, am ajuns la semnale luminoase care ne indica pana si faptul ca avem incalzirea in scaun activata.

Cu cat a evoluat sistemul electric al masinii, cu atat a devenit mai complicat si bordul acesteia. In prezent, tot mai multe ceasuri de bord sunt digitale, tocmai pentru a putea arata multitudinea de simboluri care anunta soferul ca ceva se intampla. Inainte, martorii de bord erau simple becuri care luminau un plastic transparent pe care era imprimat respectivul martor de bord: faza scurta, faza lunga, usa deschisa, bec ars, frana de mana ridicata si asa mai departe.

Acum insa, martorii de bord iti arata absolut orice detaliu, de la inclinatia eleronului si presiunea in pneuri, pana la momentul in care trebuie sa schimbi treptele de viteza. Daca cumva nu stiai ce iti arata masina ta la un moment dat, iata aici cateva exemple de martori de bord si explicatia lor.

1. proiectoare de ceata fata pornite

2. probleme la sistemul de servodirectie

3. stopurile de ceata spate pornite

4. lichidul de parbriz are nivel scazut

5. placute de frana uzate

6. pilotul automat e activat

7. directia semnalizarii

8. probleme la senzorul de lumina sau ploaie

9. modul de iarna

10. indicatorul de Info

11. sistem auxiliar de incalzire la diesel

12. avertizare de polei si gheata

13. probleme la sistemul de pornire

14. cheia nu este in masina

15. baterie slaba la cheie

16. avertizare de distanta fata de alta masina

17. indicator de apasare a ambreiajului

18. indicator de apasare a pedalei de frana

19. volan blocat

20. faza lunga pornita

21. presiune scazuta in anvelope

22. faza scurta sau pozitii pornite

23. probleme la becurile farurilor / stopurilor / semnalelor

24. probleme la stopurile de frana

25. probleme la filtrul de particule in cazul masinilor diesel

26. eroare / decuplare a mufei de la remorca

27. probleme la suspensia pneumatica

28. avertizare de intrare pe banda cealalta fara semnalizare (sistem anti somn)

29. probleme la catalizator

30. martorul de centura de siguranta - centura nu este montata

31. martor pentru lumina parcarii la masinile automate

32. probleme la incarcare, alternator, baterie

33. senzori de parcare porniti

34. martor care anunta ca este necesara o vizita la service

35. faruri adaptive pornite

36. inclinatia farurilor

37. probleme cu eleronul spate variabil

38. probleme / declansarea acoperisului electric

39. martor de airbag

40. frana de mana este trasa

41. apa in filtrul de combustibil

42. airbagul dezactivat

43. problema mecanica sau eroare electrica

44. faza scurta pornita

45. filtru de aer murdar, necesita inlocuire

46. modul ECO pornit

47. sistemul de asistenta la coborarea in panta pornit

48. probleme la sistemul de racire

49. probleem cu ABS-ul

50. probleme cu filtrul de carburant

51. portiera deschisa

52. capota deschisa

53. ai intrat pe rezerva de carburant, trebuie sa alimentezi

54. probleme la cutia de viteze automata

55. limitatorul de viteza este pornit

56. probleme cu suspensii

57. presiune de ulei scazuta

58. dezaburire parbriz

59. portbagaj deschis

60. ESP-ul este oprit

61. senzor de ploaie

62. probleme la motor sau la noxe

63. dezaburire luneta

64. modul automat de stergere a parbrizului pornit

Daca cumva am ratat vreun martor de bord si l-ai vazut tu la masina sau a altuia, ni-l pot arata si ne poti spune ce inseamna. Nu doar noua, ci tuturor care citesc aici. Pentru ca pe zi ce trece, tehnologia se dezvolta si automat apar martori de bord pentru masina respectiva. Ulterior, tehnologia se raspandeste si martorul luminos devine ceva popular, intalnit la toate masinile. Daca de exemplu, acum vedem martori de bord la marci precum Mercedes despre pilotul automat cu radar care franeaza singur, sau cu avertizare automata in cazul unei coliziuni iminente, in viitor le vom vedea pe toate autoturismele, chiar si cele romanesti. Oricum, un lucru e clar: nu strica deloc sa stii ce inseamna fiecare semn luminos pe care ti-l arata masina ta. Poate fi ceva important, iar rezolvarea la timp a problemei te poate salva de cheltuieli inutile si iti poate chiar salva viata.