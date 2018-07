Drepturile pe care credeam ca le avem in fata politistului rutier sunt basme

Nu sunt deloc putin soferii care traiesc cu impresia ca de la o vreme incoace au o multime de drepturi iar agentii de la Politia Rutiera trebuie sa ii respecte si sa faca doar treburi justificate. Poate cel mai bun exemplu este impresia omului de rand conform careia nu are voie sa fie oprit de politie fara sa faca nimic... Iata ca forumul Politisti.ro ne explica cum sta treaba cu adevarat.

1. Politistul rutier e obligat sa se legitimeze in fata soferului - FALS

Conform legii 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si functionarea Poliţiei Române, ART. 41 prevede ca "in exercitarea atributiilor de serviciu politistul este obligat sa prezinte insigna sau legitimatia de serviciu, dupa caz, pentru a-si face cunoscuta, in prealabil, calitatea, cu exceptia situatiilor in care rezultatul interventiei sau siguranta ulterioara a politistului ar fi periclitata".

Cu alte cuvinte, atata timp cat agentul are insigna in piept, nu este obligat sa va arate si legitimatia. In plus, mai toti agentii au si un ecuson, pe langa insigna, pe care este trecut numele si functia.

2. Politistul rutier nu are voie sa te opreasca in trafic fara motiv - FALS

Daca ne luam dupa "Hotararea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice", agentul de la rutiera este indreptatit legal sa te opreasca fara motiv: "Art. 182. – (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei".

Atâta timp cât legea îi oferă posibilitatea poliţistului să oprească orice autovehicul pentru "pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege" nu mai putem discuta de oprirea fără motiv şi alte legende urbane de acest gen.

3. Soferul are dreptul sa ceara cand este oprit "ordinul de serviciu" cu informatii despre zona si data filtrului facut - FALS

Conform legislatiei, "ordinului de serviciu" este o dispoziţie scrisă dată de conducerea unei unităţi prin care se cere uneia sau mai multor persoane salariate să efectueze anumite acţiuni, pe o perioadă determinată în afara sarcinilor curente de muncă ale compartimentelor din care fac parte persoanele respective. Or controlul autovehiculelor face parte din sarcinile curente ale poliţistului rutier.

In plus, tot ce tine de loc, data si activitatea agentilor in cazul unui filtru face parte din cadrul unor dispozitii interne cu caracter secret ce pot fi verificate doar de superiorii agentului rutier, nu de oricine de pe strada. Aceasta este o impresie gresita a soferilor care, atunci cand sunt opriti, ar avea dreptul sa-l controleze la randul lor pe agentul rutier.

4. Cand politia te opreste pentru centura, nu are voie sa-ti dea amenda si pentru altceva - FALS

Realitatea este ca nu exista nicio prevedere legala despre acest aspect. Costatarea unor abateri ce incalca normele legale se poate face oricand, nu exista nicio restrictie in acest sens. Adica daca un politist te-a oprit pentru ca-ti functioneaza doar un far si observa si alte nereguli legate de acte sau starea masinii sau, mai rau, de starea soferului, poate lua masurile legale pentru fiecare in parte, in acelasi timp.

5. La amenda ai doua locuri unde semnezi: unul prin care recunosti fapta si al doilea ca iei la cunostinta de amenda. Deci puteti sa semnati ca luati la cunostinta de amenda…dar sa nu recunasteti fapta, si sa-l convocati la Tribunal sub asistenta juridica pe dumnealui - FALS

Procesului verbal de constatare a contravenţiei nu are nicio rubrica speciala pentru a recunoaste fapta, exista doar rubrica "Alte mentiuni" unde contravenientul poate solicita consemnarea opiniilor sale cu privire la continutul actului de constatare, cum sunt eventualele obiectiuni sau completari, etc. Mai jos pe tipizat contravenientul semneaza pentru ca a luat la cunostinta despre continutul procesului verbal si in baza acestei semnaturi primeste o copie a procesului verbal.

Despre "convocarea la Tribunal", aceasta afirmatie este o stupiditate, pentru ca politistul care intocmeste procesul verbal nu are calitate procesuala in cazul contestatiei procesului verbal, parte intr-un asemenea proces este institutia din care acesta face parte, respectiv unitatea/subunitatea de politie.

6. Daca te opreste Politia Rutiera si ti se pare ca fac vreun abuz poti suna la 112 si vine politia care va intocmi un raport - FALS

Despre sunatul la 112, e o mare tampenie si oricine se poate convinge singur daca studiaza legislatia care prevede foarte clar: Art. 32 din O.U.G. 34/2008, (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;

Tot in acest act normativ este prevazut faptul ca apelarea la numarul de urgenta 112 se face NUMAI pentru situatii de urgenţă. Faptul ca esti oprit de un politist pentru control NU este o situatie de urgenta. In schimb, la 112 se pot semnala fapte violente daca acestea vin din partea agentului de rutiera.

7. In cazul in care esti oprit de o masina cu radar, ai voie sa ceri diferite acte, inclusiv certificatul metrologic - FALS

Lumea vorbeste ca daca esti oprit de politie, dupa ce ai incalcat viteza legala, ai anumite drepturi. Si anume, sa ceri:

A. Legitimatia care atesta ca au dreptul de a lucra pe masina de radar… Sa aiba vizele la zi.

B. Copie dupa certificatul metrologic al aparatului radar cu modelul si seria aparatului.

C. Legitimatia care atesta faptul ca are dreptul de a conduce masina Ministerului de Interne… Sa fie vizata.

D. Daca mai fac scandal, le cereti sa va arate "ordinul de serviciu"… Este un fel de foaie de parcurs in care scrie unde au voie sa isi desfasoare activitatea respectiva.

In privinta acestor documente "legitimatia care atesta ca au dreptul de a lucra pe radar" ori "legitimatia care atesta dreptul de a conduce masina Ministerului de Interne" si copia dupa certificatul metrologic, sunt doar afirmaţii infantile, similare cu cea privind "ordinul de serviciu" pentru că e logic pentru orice om lucid că asemenea documente au caracter intern, iar verificarea lor se face de şeful ierarhic al poliţistului.

Certificatul de verificare metrologică se poate solicita doar de instanţa de judecată în cazul în care contravenientul formulează contestaţie împotriva procesului verbal, iar acest document se trimite în copie instanţei, în niciun caz conducătorului auto sancţionat.