Cel mai rapid BMW din Romania este un URSULET cu aproape 1.000 de cai. Face suta in 2.2 secunde

Este unul dintre cele mai extreme E30-uri de la noi si momentan cel mai rapid BMW din Romania. Proiectul este 100% unicat, dupa cum spun cei care l-au dezvoltat, iar in ultima cursa a sezonului 2018 de Drag Racing a reusit sa parcurga cei 402 metri intr-un timp record.

In urma cu cateva zile iti prezentam unul dintre cele mai cunoscute BMW-uri E30 de la noi, iar acum revenim cu inca un Ursulet care merita toata aprecierea ta. De aceasta data este vorba chiar de cel mai rapid BMW din Romania, titlu pe care l-a primit la ultima cursa a sezonului 2018 de Drag Racing de la noi din tara.

Dezvoltarea proiectului, 100% unicat (dupa cum spun chiar cei care l-au dezvoltat), a durat nu mai putin de 3 ani, insa toata munca a fost acum rasplatita. Sub capota regasim un propulsor M50B25 de 2.5 litri, modificat radical, care este capabil de peste 1.000 de cai. Trebuie mentionat faptul ca toata aceasta putere este livrata ambelor punti, asadar vorbim de o tractiune integrala.

Potrivit celor care l-au construit, "momentan nu am depasit aceasta cifra, fiind limitati de turbina", dar pe pista aeroportului din Arad, masina a reusit sa parcurga cei 402 metri in fix 9.09 secunde, cu o viteza de iesire de 248 de km/h. In aceste conditii, repriza 0-100 de km/h a durat 2.2 secunde iar 100-200 de km/h 3.8 secunde.