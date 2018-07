Datul kilometrajului din bord inapoi: tot ce trebuie sa stii si cum sa nu fii pacalit!

Atunci cand iti cumperi o masina la mana a doua, este bine sa verifici in primul rand daca a fost lovita. Asta poti afla de AICI, un articol care iti arata in amanunt la ce trebuie sa fii atent daca vrei sa identifici eventuale lovituri si reparatii survenite la masina.

O alta problema destul de intalnita este numarul de kilometri pe care ii arata bordul. Haideti sa va zic un secret, care, deodata, nu mai este secret: absolut toate kilometrajele, de la orice model de masina, pot fi date inapoi! Da, ai citit bine. In Romania, acest lucru nu este ilegal cum este in Statele Unite, aceasta fapta fiind pedepsita de legea federala. In Romania insa poate fi doar elementul unei inselaciuni, daca pagubitul isi da seama si te da in judecata - adica a platit pentru un produs care a fost modificat fata de starea lui originala. Intr-un astfel de caz, da, poate fi considerata o procedura ilegala, dar este greu de dovedit concret.

Insa daca te duci cu masina personala la cineva care se ocupa cu asa ceva, sa umble la numarul de kilometri, o poti face de fata cu politia, pentru ca nu este incalcata nicio lege. La masina personala poti face orice. Daca ulterior o vinzi, e treaba ta.

Ok, am lamurit ca datul kilometrilor inapoi nu incalca nicio lege din Romania. Dar cum se face acest lucru?

Exista doua feluri de ceasuri de kilometraj: mecanice si digitale. Cele mecanice nu mai sunt de multi ani fabricate, dar se regasesc pe diferite modele mai vechi. Sunt ceasuri care de obicei arata pana la 99.999 de km cu ajutorul unor rotite angrenate mecanic, prin intermediul unui cablu metalic. Cum avea batrana Dacie 1310!

Ceasurile de bord digitale masoara numarul de kilometri cu ajutorul unui microcip care citeste datele furnizate de cutia de viteze (nu de roti cum crede lumea). Cele digitale sunt mai fiabile, pentru ca nu au piese in miscare si sunt mult mai precise.

Cum se da inapoi numarul de kilometri?

La ceasurile mecanice este foarte simplu si o poate face oricine. Se demonteaza bordul si se scoate cablul de kilometraj. Se cupleaza la o bormasina sau surubelnita electrica cu ajutorul unui adaptor si se "deruleaza" inainte kilometrajul. Adica intr-un minut vei avea de la 80.000 de km, treacand prin 99.999, 25.000 sau unde vrei tu sa te opresti. Existau zvonuri ca daca mergi cu masina in marsarier, se dau kilometrii inapoi. Nu e adevarat, pentru ca ceasurile mecanice merg doar intr-un sens.

La kilometrajul digital, cum au acum majoritatea dintre noi, este mai simplu, dar dureaza mai mult. Se demonteaza bordul pentru a scoate unitatea care are ceasurile de bord. De obicei, unitatea cu ceasuri este o piesa unitara care contine kilometrajul cu vitezometru, turometru si alte ceasuri sau becuri / martori. Aceasta unitate se conecteaza prin intermediul unei mufe sau mai multe la computerul masinii sau la o unitate electronica.

Deci se demonteaza ceasurile si se scoate mufa care face legatura cu masina. Pentru a umbla la un kilometraj digital, este nevoie de un soft special instalat pe un calculator. Kilometrajul se conecteaza la calculator prin intermediul unei mufe dedicate. Este cam ca la diagnoza - fiecare marca are propria mufa de conectare. La ceasurile de kilometraj exista numai 3-4 mufe mari si late care vin de obicei cu softul de modificare, mufe care au adaptor USB. Dupa ce este conectat kilometrajul prin USB la calculator, se intra in softul special.

Singura diferenta dintre un kilometraj mecanic si unul digital este ca cel digital nu se poate programa la numarul precis de kilometri pe care ii dorim. Softul care schimba numarul de kilometri functioneaza astfel: pentru fiecare ceas in parte, este un cod special. Codul acesta se introduce in program si ies diferite valori fixe. Haideti sa luam un exemplu.

Mergem cu un BMW X6 din 2007, care are la bord 160.000 de kilometri. Conectam ceasul de bord la soft si cu ajutorul codului, ne ies 5 valori de kilometri, emise de soft: 13,287 km, 49,322 km, 62,884 km, 93,767 km si 128,722 km. Nu putem de exemplu sa programam softul sa ne puna ceasul la fix 75,000 de kilometri, ci putem alege doar una din valorile de mai sus, care ni se potriveste noua si starii masinii, in functie de ce vrem sa facem cu ea.

Dupa programarea noua a ceasurilor de bord, acestea se monteaza inapoi si nu se cunoaste nicio modificare ca a umblat cineva pe acolo.

Dar cum ne dam seama daca o masina are sau nu kilometrii reali?

Inca din capul locului, trebuie sa stii ca nu e deloc usor sa-ti dai seama daca o masina te minte sau nu. Mai precis, daca vanzatorul spune adevarul ori ba. Trebuie sa ai cateva cunostinte despre masini si mecanica, sau trebuie sa o evaluezi cu ajutorul unui cunoscator. Insa iata aici cateva detalii la care trebuie sa te uiti:

- are baterie aftermarket, nu cea originala: inseamna ca masina are peste 80.000-100.000 de km, pentru ca un acumulator de prima echipare nu tine niciodata mai mult;

- are volanul ros / pielea volanului roasa / pielea schimbatorului mancata: masina are peste 100.000 de km;

- tapiteria de la scaunul soferului este crapata sau roasa: masina are peste 50.000 de km;

- pedalele sunt uzate si cauciucul de pe ele este ros: masina are peste 100.000 de km;

- fetele de usi scartaie in mers: masina are peste 50.000 de km;

- bordul scartaie sau scoate diverse sunete: masina are peste 80.000 de km;

- cotiera este roasa: masina are peste 130.000 de km (cotierele sunt facute dintr-o piele / material foarte rezistent);

- amortizoarele de la capota / haion de ridicare nu mai au putere sa ridice: masina are peste 100.000 de km;

- toba finala ruginita: masina are peste 80.000 de km;

- amortizoarele nu mai sunt cele originale din fabrica: masina are peste 150.000 de km;

Acestea sunt doar cateva ghidaje, care insa depind foarte mult de la masina la masina. Insa, indiferent de masina, numarul de kilometri isi spune cuvantul indiferent de cum a fost ingrijita aceasta. Adica o masina care arata la bord 80.000 de km, nu are voie sa aiba volanul uzat, pedalele, schimbatorul sau cotiera roase, si nici vreo piesa schimbata dintre acestea: suspensii, ambreiaj, faruri, etc. Cam acestea sunt principalele lucruri la care trebuie sa ne uitam.

Daca esti cunoscator mai serios, poti evalua o masina si vazand ce e pe dedesubt. Daca are bucsaraia originala, pivotii originali, suspensiile originale, discurile de frana, evacuarea originala, etc. Daca mai multe elemente nu par a fi cele originale dar masina spune ca are kilometri putini, trebuie sa ne punem semne de intrebare.

Mai putem fi atenti la detalii de genul uzura chederelor, cum se inchid portierele, capota, haionul, ce sunete se aud la interior, ce joc exista in volan, in timonerie, cat de zgariate sunt farurile si matuite, jantele daca sunt sau nu originale, reparate, indreptate, urme minore de inceput de rugina pe punti si alte subansamble de sub caroserie, functionalitatea aerului conditionat, buna aliniere a elementelor de caroserie, etc.

Ceva mai concreta este consultarea cartii de service. Adica daca in cartea de service a masinii la ultima revizie este un numar de kilometri si pe bord este mai putin, sigur e ceva necurat la mijloc. Mai mult, sa zicem ca ai cumparat un Volkswagen, asa ca cel mai bine este sa te duci cu ea la o reprezentanta Volkswagen. Poate nu reusesc ei sa iti spuna exact daca ai in bord sau nu, numarul real de kilometri, dar iti vor spune ce revizii s-au facut in trecut si la ce kilometraj a venit masina in service. Speram ca nu vei primi un raspuns de genul: "Domnule, masina dvs. cum de arata 135.000 de km, cand ultima revizie facuta la un service Volkswagen a fost realizata la 189.000???"

Care este concluzia?

Sa dai kilometrajul inapoi este un lucru destul de uzual si usor, intalnit mai ales in randurile samsarilor sau al celor care se ocupa cu re-vanzarea masinilor. Da, este usor sa dai kilometrajul inapoi, dureaza numai 15 minute si te costa 100 de lei / masina, la cei care se ocupa de asa ceva. Nu este ilegal sa faci acest lucru. Insa este destul de dificil sa-ti dai seama ulterior daca la masina pe care vrei sa o cumperi, ce ti se arata in bord este pe bune. E dificil, dar nu imposibil.

Din pacate, chiar daca conectezi masina la un sistem de diagnosticare, nu ti se va arata faptul ca a fost intervenit asupra numarului de kilometri. Poti sa conectezi ce programe vrei tu la computerul de bord al masinii, ca iti va fi foarte greu sa ti se indice numarul original de kilometri. Iti vei putea insa da seama dupa ce evaluezi starea masinii, asa cum iti spuneam mai sus. Nu este usor, repet, dar nici imposibil. Cel mai bine, apeleaza la un cunoscator care va sti la ce sa se uite.

Problema nu este ca masina pe care o cumperi are de fapt 150.000 de km, in loc de 80.000 de km, pentru ca arata foarte bine, merge excelent si pare ca scoasa din fabrica. Problema este ca fiecare masina are alt regim de intretinere, in functie de rulaj. Si in loc sa ai grija de ea asa cum trebuie, risti sa ti se strice mai des si nu sti de ce. Asta pentru ca masinile au si ele o perioada de viata si functionalitate optima, dupa care incep sa cedeze, fie ca e vorba de partea mecanica, electronica sau de confort. Macar e bine sa stii ce cumperi si la ce investitii sa te astepti la un moment dat. Unde mai puti ca ti se poate rupe distributia cand ti-e lumea mai draga, pentru ca tu ai crezut ca are mai putini kilometri decat arata bordul... Si multe alte situatii neplacute.

Daca te intereseaza cat de cat sa nu fi pacalit si sa stii ce cumperi, trebuie sa stii cum sta treaba cu numarul de kilometri de la bord. Daca ai citit pana aici, acum stii.